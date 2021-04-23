В 2020 году уровень газов снизился в связи с пандемией коронавируса/ фото: vedomosti.ru

В атмосфере планеты зафиксирован рекордные показатели по концентрации парниковых газов. В частности речь идет о метане и углекислом газе. Столь тревожный отчет сформулировала программа спутникового мониторинга Copernicus.

Ситуация начала резко ухудшаться с 2003 года. Только с 2010 года концентрация углекислого газа увеличилась на 0,6%, а метана - на 0,4%. В 2020 году уровень парниковых газов снизился в связи с пандемией коронавируса и уменьшением вредных выбросов в атмосферу.

Отмечается, что 22 апреля мировые лидеры собрались на климатический саммит, приуроченный к Дню Земли. Главной и фундаментальной его темой была консолидация усилий стран-гигантов для уменьшения крайне вредных выбросов в воздух.

Читайте также, известные мировые компании обязались сократить выбросы парниковых газов. Экологи уверяют: ради спасения планеты - человечество должно действовать немедленно, ведь, по подсчетам ученых, только за последние четыре года - количество вредного газа, поступающего в атмосферу, выросла как минимум на 20 процентов.

Кроме того, озера Арктики обвинили в создании парникового эффекта. Глобальное потепление приводит к таянию вечной мерзлоты, в результате чего в Приполярье образуются новые и увеличиваются старые озера, попадая в воду, растворимая органика становится пищей для бактерий и других микроорганизмов.

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