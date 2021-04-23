В течение 17 лет в Германии планируют полностью отказаться от каменного угля как источника энергии для ТЭЦ. Об этом заявила канцлер страны Ангела Меркель во время Саммита лидеров по вопросам климата, организованного по инициативе США.

В 2020 году страна начала переходить на возобновляемые источники энергии. Полный отказ от использования угля планируется сделать до 2038 года.

К 2038 году мы хотим удалить уголь из процесса электрификации и перейти на возобновляемые источники энергии. В прошлом году мы уже выработали 46% нашей энергии из возобновляемых источников.

Отмечается, что Германия уменьшила на 40% свои выбросы в атмосферу по сравнению с 1990-м годом, а к 2050 году вместе с другими странами ЕС планируется достичь показателя так называемых "нулевых" выбросов. Также канцлер Германии добавила, что особенно после пандемии для достижения устойчивого экономического роста странам нужно базироваться на собственных инновациях и "зеленой" энергетике.

Читайте также, в ходе Немецко-Украинского энергетического форума премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что через 50 лет Украина намерена отказаться от угля. Однако без международной технической и финансовой поддержки будет непросто достигнуть этой задачи.

Кроме того, на Всемирной конференции ООН в Марокко 48 стран, которые особенно страдают от изменений климата, решили как можно скорее отказаться от угля. При этом крайним сроком достижения этой цели был назван 2050 год.

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