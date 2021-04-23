Росія пропонує "Нормандській четвірці" зібратись на Донбасі [ Редактировать ]
Місце зустрічі - Донбас. Москва пропонує "Нормандській четвірці" зібратися безпосередньо там, де триває конфлікт, який і є предметом переговорів. Але є умови.
Як заявив заступник голови адміністрації російського президента Дмитро Козак, зустріч має відбутися до 27 квітня. І найголовніше у ній мають брати участь ватажки невизнаних республік. Відповіді Києва на пропозицію наразі немає.
А тим часом Росія почала відводити війська від кордонів України. Армійські підрозділи Федерації з тимчасових таборів рушили до залізничних станцій та аеродромів, а далі до місць постійної дислокації.
Виводять також військові з'єднання РФ із кримського полігону "Опук". Напередодні міністр оборони Федерації Сергій Шойгу видав наказ про завершення, як він висловився, навчань.
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