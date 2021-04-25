Завтра, як і 35 років поспіль, весь світ згадуватиме Україну й найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. 26 квітня 1986-го... День, який назавжди змінив життя мільйонів. Трагедія, що спустошила сотні сіл і перетворила міста на синоніми апокаліпсису.

Чорнобиль - який він зараз? Чому в зоні відчуження найідеальніші дороги в Україні, але ними можна їздити на швидкості максимум 40 кілометрів на годину?

Найбільша техногенна катастрофа в історії людства! Аварія на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. В атмосферу Землі потрапило майже 190 тонн ядерного палива. Ефект, рівнозначний вибухам 500 атомних бомб..

Десятки тисяч людських жертв, мільйони - постраждалих. Повна евакуація міст і сіл. І утворення зони відчуження…

Відроджується не тільки природа, відроджується і має зберігатися культурна спадщина, розвиватися туристичний магніт.

Чорнобиль і нині тема, яка цікавить увесь світ. Люди хочуть побачити місце, де стався апокаліпсис. Тож територія, яка перетворилася на "радіоактивну пустку", немов магніт притягує туристів.

Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження:

У Чорнобилі радіаційний фон він не високий. І по туристичним маршрутам звичайно всі туристичні маршрути в нас заздалегідь виміряні, розрахована доза і вона не перевищує безпечну.

Через тридцять років після катастрофи відбувся напіврозпад радіоактивних ізотопів. Їх випромінювання знизилося вдвічі. У зоні відчуження стало безпечніше. Утім, кожен напрямок слід перевіряти.

Зафиксирован промишленний цезій сто тридцять седьмой… Слишали, да, прибор зафиксировал два радионуклида цезій и торий. Значит здесь есть прострел какой-то.

Відомо, що радіація поширилася нерівномірно. Вона осіла острівцями, і деякі ділянки десятикілометрової зони бувають у рази небезпечнішими, аніж прилегла територія до самої АЕС. Ось, наприклад, тут, біля відомої стели, радіаційний фон перевищує допустимий у двадцять разів.

Тимур Гончарук, керівник групи відділу навколишнього середовища ДСП "Екоцентр":

В любому випадку ми не перебуваємо тут більше ніж можна перебувати, але все-одно воно буде не зайвим, якщо ми заради нашого здоров'я поїдемо в більш чисте місце.

Тож туристів просять дотримуватися правил безпеки і пам'ятати: Чорнобиль - насамперед місце трагедії. Це експозиція техніки, яка брала участь у ліквідації наслідків катастрофи. Відкрита нещодавно.

Три типи захисту - це час відстань і бар'єр. Відвідувачі тут перебувають двадцять хвилин максимум.

Зрозуміло: якщо у держави не буде плану розвитку зони відчуження, наступне покоління бачитиме Чорнобиль лише на світлинах. Час і природа руйнують рукотворні об'єкти, які так приваблюють мандрівників.

Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження:

Маємо в цьому році вирішити питання з укріпленням типових будівель у Прип'яті. Такі будівлі як кафе "Прип'ять", "Енергетик", басейн, автостанція, один дитячий садок, одна школа і можливо один п'ятиповерховий будинок.

Чорнобиль лякає і вабить водночас. Місто-привид Прип'ять. Десятки покинутих сіл і містечок. Поспіхом залишені речі людей, які не знали, що більше не повернуться додому. Тут життя зупинилося в один день.

Неймовірно, ніби як подорож у минуле, і ось такі речі додають вражень. Вінілова платівка. Господарі цієї оселі слухали вокально-інструментальний ансамбль - пісні В'ячеслава Добриніна.

У лісових хащах ледь проглядається центральна вулиця колись велелюдного села. Ось на що перетворюються населені пункти, коли звідти йдуть люди.

Як і слід було очікувати, природа, позбавлена впливу людини, повертає собі територію. Колись це було село Залісся, тут жили понад три тисячі людей. За тридцять п'ять років покинуті хати буквально поглинула дика рослинність. Повітря тут незрівнянно чистіше, аніж у будь-якому місті.

Після аварії радіація вбила майже все. Та природа швидко відновилася. Відсутність людей для дикого світу - користь. У зоні відчуження найбільший в країні біосферний заповідник. У ньому розвелися навіть рідкісні тварини.

Денис Вишневський, завідувач наукового відділу Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника:

Це ведмідь, це рись, лось вже повернувся в Червону книгу і його в нас достатньо.

Спрощення процедури відвідин та ще й вихід серіалу "Чорнобиль" викликали тут справжній туристичний бум. У 2019 році зону відчуження відвідали 125 тисяч людей. Здебільшого - іноземці.

Вони ввезли в Україну, за нашими оцінками від 30 до 50 мільйонів доларів, просто "влили", залишили у вигляді зарплати, залишили у нашій економіці.

Сергій Мирний - засновник одного з чорнобильських туроператорів. Каже: привабливість зони відчуження - це істотні надходження до бюджету. Але низка об'єктів занепадає. Як-от табір ліквідаторів. Лишилися самі руїни. Потрібна інфраструктура для комфорту та безпеки туристів.

Збільшення числа контрольно-перепускних пунктів, готельний фонд, щоб зростав і в місті Чорнобилі, де він і зараз є, але він дуже обмежений і навколо Чорнобиля.

Зараз чим може похвалитися зона відчуження - так це чудовими дорогами. Справжня дивина для України.

Дороги в зоні відчуження ідеально рівні! Ні, це не спосіб відмити гроші. Таке асфальтне покриття покладене з конкретною метою. Аби не розкидати радіоактивні матеріали, які перевозять вантажівки для дослідження або на зберігання. За регламентом, такі машини мають рухатися зі швидкістю не більше ніж 40 кілометрів на годину.

Через карантин туристичний потік суттєво зменшився. Зараз їдуть групи здебільшого з України. Сергій - з Луцька. За мандрівку сюди заплатив 1600 гривень.

Сергій, турист:

В принципі планував на два дні їхати, хотілося більше побачити, але друзі не ризикнули, то вирішили на один. - А не ризикнули чому? - От були острахи, що там іще якась радіація лишилася. Зараз показує 0,24, а норма 0,3.

За кілька кілометрів від ЧАЕС. Гігантська радіолокаційна станція. Об'єкт, не пов'язаний з катастрофою. Спадщина "холодної війни". Вона мала визначити напрямок ядерного удару супротивника. Масштаби конструкції вражають. А отже, й глядачі шикуються в черги.

Євген, туристичний гід:

Туристи з будь-яких країн приїжджають сюди і у всіх просто Ваааау, шок! Як можна було збудувати таку величезну споруду.

Олександр, турист:

Чим не звичніше, чим екстремальніше - тим краще!

Зона відчуження - ідеальне місце для самовираження та експериментів. Так вирішив Денис Копилов - фотохудожник. Його арт-проєкт у Прип'яті став рекордним за площею знімків. "Ковчег" Чорнобиля - світлини в світлинах. Екзотичні звірі на тлі чорнобильських пейзажів.

Денис Копилов, фотохудожник:

Когда ти говориш о Чернобиле то все сразу ооооо, єто страх, єто вообще что-то страшное, а я хочу витащить и показать что єто не страшное, что єто красота, что Украина єто пускай они знают бренд Чернобиль, но єто не проблема, єто бриллиант.

І як будь-які цінності, чорнобильську спадщину держава має оберігати. Цього року парламент посилить боротьбу зі сталкерами - нелегальними гостями зони.

Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження: