Руководство Европейского Союза приняло решение о покупке вакцин для иммунизации от COVID-19 для стран Восточного партнерства. Ожидается, что часть препаратов получат и украинские медработники. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Европейский чиновник приехал в Польшу, чтобы обсудить поставки препаратов. Еврокомиссия разработала контракт на поставку 651 тысячи доз вакцины Pfizer/BioNTech на территорию Западных Балкан. Препараты в первую очередь предназначаются для медиков.

Речь идет о 530 тысячах медицинских работников в странах Восточного партнерства. Нам придется предоставить им две дозы, поэтому легко посчитать, что это более 1 миллиона доз.

Отмечается, что из списка стран, в которые будет импортирован препарат, исключили Беларусь, так как Брюссель в настоящее время не имеет контактов с Минском.

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Кроме того, Евросоюз инвестировал в исследование вакцин 1 миллиард евро. Быстрое развитие вакцин против COVID-19 стало возможным благодаря международному научному сотрудничеству, также 2,9 миллиарда пойдут на расширение производственных мощностей.

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