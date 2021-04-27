Согласно госплану вакцинации от коронавируса, в Украине вакцину Pfizer получают работники и пациенты специализированных заведений, соцработники и спасатели. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

Максим Степанов опроверг слухи о том, что вакцина Pfizer в Украине распределяется не по назначению. По его словам, американскую вакцину у нас получают все граждане страны, которые находятся в специализированных заведениях. К этим заведениям относятся психоневрологические интернаты, гериатрические интернаты, дома для лиц пожилого возраста.

Кроме того, вакцину Pfizer получают социальные работники и спасатели.

"Вакцинируются этой вакциной все люди, которые там (в спецзаведениях, - ред.) находятся, включая персонал и пациентов, социальные работники. Также этой вакциной прививаются все работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - уточнил Степанов.

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