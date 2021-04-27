В Украине сложилась критическая ситуация с выплатой зарплат горнякам – долги по заработной плате перед работниками угольной промышленности выросли более чем вдвое с начала 2021 года.

"С начала года задолженность по всем отраслям увеличилась на 58%, а по угольной промышленности ‒ более чем в 2 раза. Ситуация с выплатой шахтерам текущей заработной платы и погашением задолженности по ней приобретает угрожающие масштабы", ‒ говорится в сообщении Профсоюза работников угольной промышленности.

По данным организации, на сегодня работникам государственных угледобывающих предприятий задолжали более 1,5 млрд грн, в том числе с начала года 1,046 млрд грн. А отдельные категории шахтеров некоторых госпредприятий с начала 2021 года совсем не получают заработной платы.

Неудивительно, что доведенные до отчаяния люди вынуждены протестовать. Ситуация с задолженностью уже заставила работников шахты "Степная" ГП "Львовуголь" остановить работу. Задолженность предприятия перед шахтерами Львовской области ‒ более 125 млн грн.

Горняки жалуются, что правительство вынуждает госшахты продавать добытый уголь по заниженной цене, что приводит к необоснованным убыткам государственных угледобывающих предприятий, и требуют поднять цены на уголь госшахт до справедливого рыночного уровня.

Однако вместо того, чтобы урегулировать ситуацию в отрасли и защитить украинских шахтеров, даже в такой критической ситуации украинская власть больше озабочена зарплатами горняков США. Власть Зеленского продолжает аморальную политику закупок американского угля. В 2020 году Соединенные Штаты поставили в Украину угля на $480,32 млн, в январе ‒ марте 2021-го – еще на $107 млн. Суммы совсем не маленькие, учитывая масштаб и глубину кризиса украинской экономики.

Хочется задать справедливый вопрос власти: не пришло ли время задуматься наконец о судьбе некогда мощной угольной отрасли страны и обеспечении нормальной оплаты труда шахтеров и других работников отрасли? А может, власти, например, найти выход из ситуации в духе сегодняшней политики внесудебной незаконной расправы и принятия неконституционных решений – решением СНБО обязать соответствующие структуры напечатать деньги и выплатить шахтерам?

Но для того, чтобы действительно вывести угольную промышленность, равно как и другие отрасли украинской экономики, из кризиса, нужно защищать национальные интересы, а не стремиться любой ценой угодить заокеанским хозяевам. А вот с этим у зависимой от Запада украинской власти как раз основная проблема.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"