Во вторник, 27 апреля, Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект о заочном осуждении. Об этом сообщается на сайте Рады.

Документом предусматриваются изменения в Уголовном кодексе. Соответствующий законопроект поддержали 258 парламентариев.

Согласно закону заочный порядок осуждения может быть применен только к гражданам, пребывающим на временно оккупированных территориях Украины или в России - государстве, которое признано страной-агрессором, и/или которые объявлены в международный розыск. Отмечается, что несовершеннолетних это не коснется.

Также в отношении скрывающихся от следствия лиц могут проводить специальное досудебное расследование на основании постановления следственного судьи.

Приняли законопроект, который даст возможность заочно осудить на территории Украины тех, кто скрывается от правосудия в России или на оккупированных территориях. Позволит осудить ту беркутню, которую мы обменяли на пленных и которые сегодня отрабатываю уже ОМОНом в Москве. Позволит осудить тех, кто убивал наших ребят на войне, а сейчас скрываетсяна оккупированных территориях. Я знаю, что это не вернет семьям их родных, но у нас в Украине эти люди будут иметь приговор за все, что они совершили, а когда-то, надеюсь, закончат и в наших тюрьмах.

Так, член комитета рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова.

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