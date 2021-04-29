Польща відправить вакцину проти COVID-19 до України [ Редактировать ]
Польща планує поставити мільйон 200 тисяч доз вакцини "AstraZeneca" в Україну у травні-червні. Про це повідомляє "Укрінформ". Конкретні дати залежать від поставок препарату власне до Польщі.
У Варшаві також не відкидають можливості допомоги в майбутньому у процесі імунізації населення. Поки Україна отримала кількасот тисяч доз АстраЗенеки за приватним контрактом та в рамках глобальної програми "КОВАКС".
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