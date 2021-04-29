Отруйна переробка. Жителі селища Млинів на Рівненщині звинувачують місцеве підприємство в забрудненні довкілля. Кажуть, фірма виробляє з пакетів пластик, а токсичні відходи зливає просто за паркан.

Ця "хімія" потрапляє до річки та в підземні води. У справу втрутилися поліція та екологи. Чи є результат - дізнавалася Сніжана Сидорук.

Незрозуміла хімія яка забруднює середовище - це просто, ну просто жах. Смердить воно.

Цей відстійник за парканом хімічного підприємства - виявили жителі Млинова. Рідину сюди зливали через підземну трубу. Люди це зафільмували і виклали у мережу:

Ось вони спорудили такий хімічний відвід своїх відходів. Під земльою проходить шланг. Ось він проходить отак під земльою до них.

Коли наша знімальна група приїхала на місце, жодних труб уже не було. Люди кажуть - після розголосу їх одразу ж прибрали.

Наталія Пахолюк, жителька Млинова:

Вони ноччю виливали, коли людей не було. Одна труба була туди просунута. Вони всюди його тута. Он дивіться там геть видно пластік.

Цю територію, яка досі була пустирем, підозрюють місцеві, для зливу відходів протизаконно використовує підприємство, що переробляє пластикові пакети. Залишки подрібненої сировини тут скрізь:

Це ж горбок і це все тако бігло. Те, що воно не переплавилося - це вони змили його і злили.

Люди б'ють на сполох. Показують: хімічні відходи течуть у річку Іква.

Світлана Ходак, жителька Млинова:

Ми живемо рядом. Ми не могли навіть надвір вийти. Ну, шо таке, ну такий сморід такої хімії. Дамба покрита таким нальотом вода смердить, і шо обідно, шо та риба вся, шо воно дійсно дохла риба.

Поруч з дамбою великий житловий мікрорайон - на більш як пів тисячі хат. Люди бояться, що отрута потрапить до криниць.

Любомир Волошин, житель Млинова:

Підземні води, які несуть джерела і русла річок несуть на Муравицю, де люди п'ють ту воду.

Власник підприємства спочатку був проти зйомки, але передумав і пустив нас на територію. Пояснює, тут переробляють на гранули пакети та мішки, з яких потім виготовляють технічні вироби з пластику. Усі відходи попередньо ретельно миють. І запевняє вода фільтрується в ось таких відкритих відстійниках, а за паркан нічого не зливають.

Андрій Артишевський, власник підприємства:

Тут стоїть ще один фільтр, ця вода піднімається сюди, далі збігає в накопичувальну ємність. Внизу отам закопана, можете теж подивитися. І з неї насосом викачується обратно в систему. Вилити воду - це глупость просто, бо мені та вода треба.

Та люди підприємцю не вірять. Кажуть, зливати нечистоти тут більше нікому.

Валерій Ярмолюк, житель Млинова:

Отам чуть далі, як тече вода мікропластику - відходи від пластику мішків - там дуже багато там все встелено. Ніби хорошу справу роблять, да, люди утилізують відходи поліетиленові, але виходить, що ми труїмо річку, труїмо землю.

У справу вже втрутилася поліція. За фактом забруднення земель відкрили кримінальне провадження.

Роман Гасяк, в.о. керівника слідства відділення поліції №1 Дубенського РВП:

При виїзді на місце події було встановлено дійсно факт, що поряд із вказаним підприємством ґрунт забруднений, а саме невідома речовина.

Факт забруднення земель, кажуть у поліції, ще треба довести. Для цього призначили експертизи. Екологи уже взяли проби ґрунту та невідомої речовини з відстійника. Результати оприлюднять за тиждень.