Более 200 полицейских пострадали во время уличных протестов в Колумбии (видео) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Более 200 полицейских пострадали в Колумбии во время массовых протестов против предложенной правительством налоговой реформы. Об этом сообщается на сайте полиции Колумбии.
С 28 апреля в общей сложности 209 полицейских пострадали в результате нападений вандалов, 71 из них в Боготе и 68 в Кали.
После массовых беспорядков задержаны 185 человек, большинство за вандализм. Среди задержанных 8 иностранных граждан и 16 несовершеннолетних.
Полиция предложила вознаграждение до 20 млн колумбийских песо (около $5357) тем, кто поможет установить личности нарушителей и вандалов на видео.
На фоне протестов президент Колумбии Иван Дуке дал задание разработать новый более мягкий вариант налоговой реформы. Предыдущий законопроект предусматривал фискальные меры, чтобы пополнить бюджет на $6,8 млрд (около 2% ВВП).
Власти планировали расширить применения НДС, налоговой базы и введение сборов за одноразовый пластик. С 2022 года предложено ввести 10% налог на все доходы населения свыше 2,4 млн песо ($660) в месяц, а с 2023 года - на доходы от $385.
Напомним, что Байден готовит крупнейшее с 1993 года повышение налогов в США.
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