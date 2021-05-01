Более 200 полицейских пострадали в Колумбии во время массовых протестов против предложенной правительством налоговой реформы. Об этом сообщается на сайте полиции Колумбии.

С 28 апреля в общей сложности 209 полицейских пострадали в результате нападений вандалов, 71 из них в Боготе и 68 в Кали.

После массовых беспорядков задержаны 185 человек, большинство за вандализм. Среди задержанных 8 иностранных граждан и 16 несовершеннолетних.

Полиция предложила вознаграждение до 20 млн колумбийских песо (около $5357) тем, кто поможет установить личности нарушителей и вандалов на видео.

На фоне протестов президент Колумбии Иван Дуке дал задание разработать новый более мягкий вариант налоговой реформы. Предыдущий законопроект предусматривал фискальные меры, чтобы пополнить бюджет на $6,8 млрд (около 2% ВВП).

Власти планировали расширить применения НДС, налоговой базы и введение сборов за одноразовый пластик. С 2022 года предложено ввести 10% налог на все доходы населения свыше 2,4 млн песо ($660) в месяц, а с 2023 года - на доходы от $385.

Напомним, что Байден готовит крупнейшее с 1993 года повышение налогов в США.