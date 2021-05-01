В храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня, 1 мая, в Великую Субботу сошел Благодатный огонь, который ожидали паломники со всего мира. Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви.

Чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 13:55 по Киеву. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал огонь православным верующим со всего мира, которые присутствовали на церемонии Схождения Благодатного огня в храме Гроба Господнего.

Свидетелями чуда стала официальная украинская делегация во главе с управляющим делами УПЦ митрополитом Антонием (Паканичем).

Сегодня Великая Суббота. В этот день Господь дарит нам надежду, укрепляет веру и посылает нам Великое чудо - схождение Благодатного огня. Совсем скоро Благодатный огонь попадет в храмы во всех уголках Украины, и тепло Божией благодати коснется души каждого человека.

Как отметили представители делегации УПЦ, Благодатный огонь в первые минуты схождения не обжигает, им можно умываться, освещая себя. Во время схождения Благодатного огня звучали молитвы на разных языках.

Благодатный огонь сегодня вечером будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской Православной Церкви. Представители епархий получат Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта "Жуляны".

Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23:00. Из столицы Благодатный Огонь доставят во все епархии Украинской Православной Церкви, чтобы все смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой Земле.

Напомним, что наш сайт вел прямую трансляцию схождения Благодатного Огня.

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