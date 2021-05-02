А ще наші кореспонденти розшукали в Нововолинську жінку, яка робить великодні кошики не з лози, а зі шпону. Такі вироби є унікальними.

Не менш виняткова й сама доля народної майстрині. Валентина Міньковська - жінка з "кришталевими" кістками, але сильним характером. Про те, як їй вдалося не лише започаткувати невеличкий бізнес, а ще й долучити до справи людей з інвалідністю - дивіться в нашому сюжеті.

Сама квіточка вона регулюється, тобто можна її там порегулювати. Там є лампочка, можна так само в дворі велику квітку поставити.

Вироби подекуди вищі за саму майстриню. Валентина Міньковська з Нововолинська на зріст трохи вища за метр. Жінка з дитинства має інвалідність через захворювання кісток. Пересувається за допомогою милиць, але це не завадило їй майструвати. Зараз працює над світильником з ізолону.

Якщо це невеличка квітка, то це буде отака лєнта.

Невеликий домашній бізнес пані Валентина веде разом із чоловіком. Удвох плетуть кошики зі звичайного шпону. Матеріал беруть на меблевій фабриці. Там це відходи.

Валентина Міньковська, майстриня:

Ми почали на дому спочатку з чоловіком, хоча він теж на милицях, ампутована нога. Побачили, що це нам по силі фізично. Почали самі робити. Звісно, що не зразу, спочатку в нас не дуже так получалося, але потрошку, потрошку вийшли вже на гарний рівень.

Майстерність, каже жінка, прийшла з роками. Тепер подружжя виготовляє кошики за власною технологією. Усе роблять вручну.

Ці стоєчки ми їх приклеюємо до основи. Щоб задекорувати ту проклейку, ми робим вручну ось таких 3,4, 6 полосок. Це різні коси. Таку декоративну косу - так само шпон мочиться і вже вручну він плететься.

Потім виріб декорують і лакують, щоб із часом не розсихався. Майстриня пояснює: кошик хоча й декоративний, але міцний, витримує до чотирьох кілограмів.

Валентина Міньковська, майстриня:

Ми продавали раніше на всіх ринках України, до Польщі возили. Наші роботи брали на подарунок за кордон.

Валентина Міньковська не лише організувала власну справу, а й згуртувала навколо себе людей, які мають фізичні вади. Їм допомагає соціалізуватися. Для цього створила громадську організацію. Тепер її учасники за бажанням теж плетуть кошики.

Людмила Стельмащук, учасниця громадської організації людей з інвалідністю:

Любов свою дати до кошика, натхнення, щоб було до роботи і буде все класно. І людина буде користуватись цим кошиком і відчувати тепло наших рук.

Організація нині налічує до пів сотні учасників. Тут пані Валентину попри «кришталеву» недугу називають не інакше як жінкою із залізним характером.

Ганна Шваб, волонтерка громадської організації людей з інвалідністю:

Такі люди вони не втрачають силу духа. Вони працюють, не дивлячись на те, що вони мають якусь інвалідність, якусь ваду.

Валентина Міньковська виховала двох дітей, має четверо онуків. Жінка каже, головне не втрачати віру в себе та у свої можливості.