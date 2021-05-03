В России ребенок за рулем сбил насмерть мать [ Редактировать ]
В Курской области России шестилетний мальчик, сел за руль автомобиля и совершил наезд на свою мать. Пострадавшая женщина погибла на месте. Об этом сообщают местные СМИ.
28-летняя женщина оставила ключ в зажигании в своем автомобиле ВАЗ-21074 и вышла из транспортного средства. Ребенок, воспользовавшись тем, что рядом не было никого из взрослых, сел за руль, завел двигатель и нажал на педаль газа.
Отмечается, что автомобиль на скорости снес женщину и ударился об другую легковушку Nissan Murano. Ее зажало между двумя транспортными средствами, пострадавшую экстренно доставили в местное медучреждение, однако медики не смогли спасти мать мальчика.
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Кроме того, в Ривненской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростков. Транспортное средство принадлежит родственнику погибшего несовершеннолетнего, предварительно известно, что подростки решили покататься.
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