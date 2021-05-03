Гучний понеділок. У другий день Великодніх свят бойовики щонайменше тричі обстрілювали українські позиції на східному фронті. Поблизу Пісків і Луганського, що на Донеччині, - зі стрілецької зброї. А в районі Кримського - це вже Луганщина - із гранатометів.

Неспокійно й під Горлівкою. Про ситуацію там - Ігор Левенок.

Був студентом і навчався в Острозькій академії. А згодом і підписав контракт зі Збройними силами. А на кого навчалися? Громадське здоров'я. Це що? Це вихід…

Великоднє перемир'я! Ні, такого тут нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на великодні свята. Сподівалися, буде тихо. Але ні - війна триває. Бойовики ведуть прицільний обстріл.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Днем более-мєнее, а ночью кошмарять. З якої зброї? Та і стрілецька і міномети, все вперемішку. Свято не свято їм байдуже? Та да, їм видно під насторєніє як.

Даніяр Петрюк, офіцер Збройних сил України:

Постійні обстріли, якщо навіть невеликі, то працюють групи снайперів. Вчора важкопоранений військовослужбовець, але слава Богу живий. Поранений - снайпер його підступно зняв з місця по якому не можна вести вогонь, вони знають що не буде відповіді це водокачка.

Не спить ворог ні вдень, ні вночі, кажуть бійці. Щойно стемніє, в зеленці нишпорять ворожі розвідники. А в небі літають безпілотники.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Зрозуміло, що йдуть провокації, іде вогонь і нема тишини отієї неосяжної. А найбільше вночі літають пташки в небі. Отакі ворожі пташки і кидають подаруночки. І ці подаруночки не дуже приємно прилітають. Стараємося не висовуватися. А що кидають? Воги сімнадцяті і двадцять п'яті.

Та попри напружену ситуацію, настрій у солдатів святковий. Вони вірять у силу найголовнішого християнського свята. І вітають українців із Великоднем.

Я хотів би всіх привітати з цим великим святом, побажати міцного здоров'я та мирного неба над головою.

Костянтин, протоієрей донецької єпархії ПЦУ:

Нехай Господь дарує, по-перше, мир нашій державі. Єдність нашому народу і нашій святій церкві. Нехай він збереже нас від всякого зла на многії і довгії літа…

Військові впевнені - війна закінчиться перемогою України. А до того вони готові боронити її до останнього.