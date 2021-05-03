Війна на Донбасі: як українські військові провели Великдень? [ Редактировать ]
Гучний понеділок. У другий день Великодніх свят бойовики щонайменше тричі обстрілювали українські позиції на східному фронті. Поблизу Пісків і Луганського, що на Донеччині, - зі стрілецької зброї. А в районі Кримського - це вже Луганщина - із гранатометів.
Неспокійно й під Горлівкою. Про ситуацію там - Ігор Левенок.
Був студентом і навчався в Острозькій академії. А згодом і підписав контракт зі Збройними силами. А на кого навчалися? Громадське здоров'я. Це що? Це вихід…
Великоднє перемир'я! Ні, такого тут нема, кажуть наші бійці. Передова неподалік окупованої Горлівки. Солдати з нетерпінням чекали на великодні свята. Сподівалися, буде тихо. Але ні - війна триває. Бойовики ведуть прицільний обстріл.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Днем более-мєнее, а ночью кошмарять. З якої зброї? Та і стрілецька і міномети, все вперемішку. Свято не свято їм байдуже? Та да, їм видно під насторєніє як.
Даніяр Петрюк, офіцер Збройних сил України:
Постійні обстріли, якщо навіть невеликі, то працюють групи снайперів. Вчора важкопоранений військовослужбовець, але слава Богу живий. Поранений - снайпер його підступно зняв з місця по якому не можна вести вогонь, вони знають що не буде відповіді це водокачка.
Не спить ворог ні вдень, ні вночі, кажуть бійці. Щойно стемніє, в зеленці нишпорять ворожі розвідники. А в небі літають безпілотники.
Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:
Зрозуміло, що йдуть провокації, іде вогонь і нема тишини отієї неосяжної. А найбільше вночі літають пташки в небі. Отакі ворожі пташки і кидають подаруночки. І ці подаруночки не дуже приємно прилітають. Стараємося не висовуватися. А що кидають? Воги сімнадцяті і двадцять п'яті.
Та попри напружену ситуацію, настрій у солдатів святковий. Вони вірять у силу найголовнішого християнського свята. І вітають українців із Великоднем.
Я хотів би всіх привітати з цим великим святом, побажати міцного здоров'я та мирного неба над головою.
Костянтин, протоієрей донецької єпархії ПЦУ:
Нехай Господь дарує, по-перше, мир нашій державі. Єдність нашому народу і нашій святій церкві. Нехай він збереже нас від всякого зла на многії і довгії літа…
Військові впевнені - війна закінчиться перемогою України. А до того вони готові боронити її до останнього.
по теме
Провокації на фронті не припиняються ані на день. Сьогодні ворог обстрілював наших військових поблизу Новозванівки на Луганщині та біля окупованої Горлівки
Обстріли наших позицій не припиняються. Від початку доби у штабі їх нарахували вже п'ять. Ворог і далі активно застосовує міномети заборонених калібрів і гранатомети
Селище Зайцеве. Фактично це вже передмістя окупованої Горлівки. Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Колись тут селилися люди подалі від міської метушні
Селище Зайцеве. Фактично це вже передмістя окупованої Горлівки. Лінія фронту пролягає через цей населений пункт. Колись тут селилися люди подалі від міської метушні
Минулої доби - 8 порушень режиму тиші. Ворожу активність зафіксували поблизу Красногорівки, Водяного, Гнутового та Світлодарська