В Одесі горіла будівля з рестораном та готелем [ Редактировать ]
Масштабна пожежа спалахнула в центрі Одеси. Загорілася будівля, в якій містилися ресторан і готель. Зайнялася тераса, полум'я швидко охопило верхні поверхи й перекинулося на сусідні будинки.
На місце прибуло п'ять пожежних машин. У двох працівників ресторану рятувальники виявили незначне отруєння димом, їх евакуювали.
За даними ДСНС, вогонь охопив майже сотню квадратних метрів. Причини пожежі з'ясовують.
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На місці працюють рятувальники. Триває евакуація людей із будівлі. З верхніх поверхів їх знімають пожежною драбиною. Інформації про потерпілих немає
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Хмари чорного диму, який виривається в небо з моторного відсіку автобуса і кілька водіїв, які у відчаї намагаються загасити полум'я. Таку картину побачили журналісти "Подробиць" по дорозі на зйомку у Подільському районі.
Підйомник пролетів близько семи метрів: від першого поверху до низу шахти. Коли рятувальники прибули на місце і звільнили пасажирів, виявилося, що всередині поліцейські та поняті, які їхали на слідчі дії
Вибух стався у старому будинку близько десятої вечора. За даними ДСНС, площа руйнування становить 150 квадратних метрів