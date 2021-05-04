Житомирська область виходить з "червоної" зони [ Редактировать ]
Відзавтра "червону" зону карантину залишає Житомирська область. Таке рішення прийняла Держкомісія з питань еко-безпеки та надзвичайних ситуацій. Натомість до цього переліку може потрапити Черкащина - у регіоні високі показники нових випадків інфікування і рівня госпіталізації.
Станом на сьогодні, крім Житомирщини, "червоні" ще шість областей: Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська.
Минулої доби, за даними МОЗ, виявили майже дві з половиною тисячі нових інфікувань COVID-19. 166 людей - померли. Ушпиталили понад тисячу хворих. Одужали майже 8 тисяч.
Від початку вакцинальної кампанії щепили проти ковіду 756 тисяч українців, 290 людей отримали дві дози вакцини.
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