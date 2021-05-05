Посадовець прибуває з дводенним офіційним візитом до України

Очільника Держдепартаменту США Ентоні Блінкена сьогодні зустрічатимуть в Україні. Посадовець прибуває з дводенним офіційним візитом.

Супроводжуватиме Блінкена заступник у політичних справах Вікторія Нуланд - вона добре знає Україну, за часів Обами відповідала, зокрема, і за відносини з Києвом.

Американська делегація зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, а також з прем'єр-міністром, міністром закордонних справ і громадськими діячами. Обговорять нещодавнє напруження на кордоні з Росією і реформи в Україні.