Рейтинг политиков, за которых готовы проголосовать украинские граждане на президентских выборах, возглавляют президент Украины Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

Таковы результаты опроса "Украинской социологической группы", презентованные на онлайн пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Согласно опросу 23,8% избирателей, которые будут голосовать и определились с выбором на президентских выборах, поддержат Зеленского. За Бойко готовы проголосовать 18,2% респондентов.

За лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовы отдать свои голоса на президентских выборах 17,4% респондентов, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 12,4%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 6,4%, за Владимира Гройсмана ("Украинская стратегия Гройсмана") – 5,1%, за председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 4,6%, за Сергея Притулу (член партии "Голос") – 2,9%, за Олега Ляшко (Радикальная партия Олега Ляшко) – 1,8% и за Олега Тягнибока (лидер ВО "Свобода") – 1,3%.

Опрос проведен 27 апреля – 2 мая 2021 года во всех областях Украины, кроме Крыма и оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 1220 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Методом индивидуального интервью face to face по месту проживания респондентов (на дому). Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.