Не дійшла додому: на Рівненщині шукають бабусю, що зникла на Великдень [ Редактировать ]
На Рівненщині шукають бабусю, яка не повернулася додому великодньої ночі. Востаннє жінку бачили, коли вона виходила з храму з кошиком після святкового богослужіння. Проте додому вона так і не дійшла. Куди могла подітися пенсіонерка, - дізнавалися наші кореспонденти.
78-річна Віра Васейко не знаходить собі місця. Її старша сестра зникла у Великодню ніч у рідному селі. Жінка пригадує - у суботу ввечері Ганна пішла зі святковим кошиком до місцевого храму на богослужіння.
Віра Васейко, сестра зниклої, жителька села Певжа:
Я ще вийшла за нею провела. Десь вісім годин майбуть було. І пішла помаленьку з кийочком. Рано встала - нема, повинна бути.
У цій хаті на околиці села Певжа жінки мешкають удвох. Вони самотні, одна одну доглядали. Від їхнього будинку до церкви кілометр. Сестру пані Віра так і не дочекалася. Куди зникла - для односельців загадка.
Марія Яковюк, жителька села Певжа:
Не знаєм диво. В нас такого в селі ніколи не було. Ми скрізь ходили по всіх хатах, по всіх льохах.
Село невеличке. Тут живуть близько двохсот людей. Місцеві розповідають - бачили Ганну Васейко в церкві, а потім, як та з кошиком ішла після служби центральною вулицею села.
Сергій Мазурок, начальник управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Рівненській області:
По дорозі довела собака навпроти цеї хати запущеної. Тут проведено огляд детальний. Цього місця, як бачите, результату немає.
Не знайшли жінки і в навколишніх лісопосадках та полях. Місцеві переконані - у селі Ганни Васейко немає. Люди припускають - бабусю могла збити машина, а щоб сховати сліди злочину, вивезли із села.
Лідія Веремчук, жителька села Певже:
Пропала людині все ну що ж ну де ж. Нема і не кошика, і ні рушника, і ні кійочка.
Юрій Іващук, начальник кримінальної поліції Дубенського районного відділу поліції
Обслідували всю вулицю, починаючи від церкви до місця її проживання ніде не виявили місця, де могла б статися дорожньо-транспортна пригода. Бабця мала з собою святковий кошик якби було би зіткнення були би якісь уламки.
У поліції обіцяють шукати Ганну Васейко, доки не знайдуть.
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