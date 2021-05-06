На Рівненщині шукають бабусю, яка не повернулася додому великодньої ночі. Востаннє жінку бачили, коли вона виходила з храму з кошиком після святкового богослужіння. Проте додому вона так і не дійшла. Куди могла подітися пенсіонерка, - дізнавалися наші кореспонденти.

78-річна Віра Васейко не знаходить собі місця. Її старша сестра зникла у Великодню ніч у рідному селі. Жінка пригадує - у суботу ввечері Ганна пішла зі святковим кошиком до місцевого храму на богослужіння.

Віра Васейко, сестра зниклої, жителька села Певжа:

Я ще вийшла за нею провела. Десь вісім годин майбуть було. І пішла помаленьку з кийочком. Рано встала - нема, повинна бути.

У цій хаті на околиці села Певжа жінки мешкають удвох. Вони самотні, одна одну доглядали. Від їхнього будинку до церкви кілометр. Сестру пані Віра так і не дочекалася. Куди зникла - для односельців загадка.

Марія Яковюк, жителька села Певжа:

Не знаєм диво. В нас такого в селі ніколи не було. Ми скрізь ходили по всіх хатах, по всіх льохах.

Село невеличке. Тут живуть близько двохсот людей. Місцеві розповідають - бачили Ганну Васейко в церкві, а потім, як та з кошиком ішла після служби центральною вулицею села.

Сергій Мазурок, начальник управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Рівненській області:

По дорозі довела собака навпроти цеї хати запущеної. Тут проведено огляд детальний. Цього місця, як бачите, результату немає.

Не знайшли жінки і в навколишніх лісопосадках та полях. Місцеві переконані - у селі Ганни Васейко немає. Люди припускають - бабусю могла збити машина, а щоб сховати сліди злочину, вивезли із села.

Лідія Веремчук, жителька села Певже:

Пропала людині все ну що ж ну де ж. Нема і не кошика, і ні рушника, і ні кійочка.

Юрій Іващук, начальник кримінальної поліції Дубенського районного відділу поліції

Обслідували всю вулицю, починаючи від церкви до місця її проживання ніде не виявили місця, де могла б статися дорожньо-транспортна пригода. Бабця мала з собою святковий кошик якби було би зіткнення були би якісь уламки.

У поліції обіцяють шукати Ганну Васейко, доки не знайдуть.