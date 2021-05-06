Локдаун на два тижні запроваджують у Єгипті. Закриють торгові центри, ресторани та магазини. Також заборонені масові зібрання та концерти. А з 12 до 16 травня єгиптянам не дозволять відвідувати пляжі та парки.

Водночас обмеження торкнуться лише місцевих жителів. Для туристів із інших країн, зокрема, й з України, - запланований відпочинок відбуватиметься у звичному форматі та без змін.