У Єгипті запроваджують локдаун для місцевих жителів [ Редактировать ]
Локдаун на два тижні запроваджують у Єгипті. Закриють торгові центри, ресторани та магазини. Також заборонені масові зібрання та концерти. А з 12 до 16 травня єгиптянам не дозволять відвідувати пляжі та парки.
Водночас обмеження торкнуться лише місцевих жителів. Для туристів із інших країн, зокрема, й з України, - запланований відпочинок відбуватиметься у звичному форматі та без змін.
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