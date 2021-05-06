Зростає напруження між Францією та Великою Британією. Суперечка розгорнулася у протоці Ла-Манш біля острова Джерсі. Там протестують французькі рибалки через несподівані зміни після Брекзиту. Чому Лондон направив військові кораблі та чим погрожує Париж?

Одразу два військові кораблі терміново прибули на патруль до острова Джерсі. HMS Severn і HMS Tamar оснащені кулеметами та гарматами. І ще нещодавно відстежували наближення російських суден до британського узбережжя.

Тепер їхнє місце дислокації - прибережні води острова Джерсі. Він не входить ані до Євросоюзу, ані до складу Сполученого Королівства, але перебуває під британською юрисдикцією.

Уже кілька днів тут тривають протести французьких риболовів. Вони навіть погрожують заблокувати головний порт острова. Люди невдоволені останніми нововведеннями, які повністю змінюють умови їхньої роботи.

Людовік Лазаро, рибалка з Франції:

Ми прибули сюди, бо завжди рибалили в цих водах. А тепер у нас просто за одну ніч забрали наші права на вилов. Попередні домовленості діяли досить тривалий час, їх неможливо змінити з одного маху.

Після Брекзиту влада Джерсі вирішила запровадити нові ліцензії на вилов риби. Тепер щоб їх отримати, рибалкам необхідно довести, що вони й раніше вели промисел у цих водах, а це неможливо без збережених даних геолокації. Крім того, всі охочі змушені виконувати й інші додаткові умови, яких раніше не було.

Лорен Блондель, рибалка з Франції:

Тепер у деякі дні не можна рибалити. Одним човнам дозволити ловити лише деякі види риби, тоді як вони завжди ловили по три-чотири. Це зовсім не те, про що домовлялися після Брекзиту.

За угодою про Брекзит, умови риболовлі у британських водах мали залишатися незмінними в найближчі кілька років. Париж критикує нововведення Джерсі ще й тому, що їх не узгодили з Євросоюзом.

Аннік Жирарден, міністр у справах моря Франції:

В угоді про Брекзит передбачені заходи у відповідь. І Європа, і Франція - готові їх застосувати. Щодо Джерсі, дозвольте нагадати вам про забезпечення електроенергією через підводні кабелі. Отже, у нас є засоби впливу, хоч нам буде дуже шкода, якщо доведеться їх застосовувати.

Це серйозна загроза. Адже Франція забезпечує 95% потреб Джерсі в електриці. І легко може відрізати острів від електропостачання. Британський прем'єр заявляє про непохитну підтримку Джерсі і закликає негайно знизити напруження... хоча водночас споряджає до острова військові кораблі.