Візит держсекретаря США: про що говорив з президентом України? [ Редактировать ]
Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва приведе до певної деескалації ситуації на кордоні України з Російською Федерацією, але не зможе повністю усунути російську загрозу. Так вважає очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
У Києві Блінкен провів зустріч з президентом України, прем'єр-міністром і главою МЗС і народними депутатами. Говорили про реформи в Україні, боротьбу з корупцією і нещодавнє напруження на українсько-російському кордоні.
Ентоні Блінкен, Державний секретар США:
Росія відвела частину військ, але значні сили досі перебувають на кордоні з Україною. Також перемістила деяку техніку, однак більша її частина залишилася там, де й раніше. Отже, Росія накопичила достатньо сил, і якщо вона вирішить проявити агресію, то може це зробити.
Володимир Зеленський, Президент України:
Я вражений, що команда прекрасно орієнтується в тому, що в нас відбувається. прекрасно знає всі деталі і це великі плюси. Найголовніше прекрасно ситуацію на Донбасі. Я вдячний сполученим штатам, що підтримують нас. Дійсно підтримують не тільки на словах, а у справах: наш суверенітет, нашу територіальну цілісність.
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