В п'ятницю, 7 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук розповіла, як дійти політикам та історикам до порозуміння, а також прокоментувала "марш вишиванок", який пройшов у Києві 28 травня.

"Я думаю, що таке усвідомлення прийде тоді, коли ми зрозуміємо, що попри трагічні сторінки в історії нашої держави, попри різне ставлення до героїв нашої держави, коли ми зрозуміємо, що держава у нас одна і ми маємо це взяти за основу, тоді прийде усвідомлення як розмовляти один з одним історикам, політикам, суспільству", - зазначила депутат.

Також вона прокоментувала "марш вишиванок", який пройшов напередодні у Києві.

"Який має бути прийнятий закон, щоб розуміти, що такий марш точно не є акцептований владою, принаймні центральною? Це місцева влада, але і вона не була уповноважена заборонити... Хто може заборонити марш вишиванок? Ця організація, як я розумію, попередньо отримувала кошти з місцевого бюджету на свою діяльність", - заявила депутат.

Верещук додала: "Коли ми говоримо про нашу позицію як фракції, ви її бачили, усі засудили такі кроки... Я не можу давати оцінку. Я - не суд. Але тут питання, є моральний камертон: є люди, які постраждали від холокосту, є Україна, яку ми маємо будувати. Якщо люди, які "зигують" не розуміють, сила закону має працювати".