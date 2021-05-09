Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более 1 тыс. украинок [ Редактировать ]
В воскресенье, 9 мая, в День матери президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 188/2021 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня" более 1 тыс. украинок.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Почетное звание получили матери, воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей.
"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1 019 украинских женщин", - говорится в сообщении.
Знаки отличия получили матери из таких областей:
Винницкой - 49 женщин,
Волынской - 145,
Днепропетровской - 33,
Донецкой - 13,
Житомирской - 50,
Закарпатской - 32,
Запорожской - 21,
Ивано-Франковской - 54,
Киевской - 5,
города Киева - 15.
Кировоградской - 5,
Луганской - 9,
Львовской - 155,
Николаевской - 12,
Одесской - 76,
Полтавской - 26,
Ривненской - 87,
Сумской - 18,
Тернопольской - 54,
Харьковской - 23,
Херсонской - 9,
Хмельницкой - 41,
Черкасской - 27,
Черновицкой - 77,
Черниговской - 22.
Напомним, День матери в Украине отмечают ежегодно во второе воскресенье мая. Мы также писали о том, что Зеленский сделал заявление в День победы над нацизмом.
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