В воскресенье, 9 мая, в День матери президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 188/2021 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня" более 1 тыс. украинок.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Почетное звание получили матери, воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых и более детей.

"За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1 019 украинских женщин", - говорится в сообщении.

Знаки отличия получили матери из таких областей:

Винницкой - 49 женщин,

Волынской - 145,

Днепропетровской - 33,

Донецкой - 13,

Житомирской - 50,

Закарпатской - 32,

Запорожской - 21,

Ивано-Франковской - 54,

Киевской - 5,

города Киева - 15.

Кировоградской - 5,

Луганской - 9,

Львовской - 155,

Николаевской - 12,

Одесской - 76,

Полтавской - 26,

Ривненской - 87,

Сумской - 18,

Тернопольской - 54,

Харьковской - 23,

Херсонской - 9,

Хмельницкой - 41,

Черкасской - 27,

Черновицкой - 77,

Черниговской - 22.

Напомним, День матери в Украине отмечают ежегодно во второе воскресенье мая. Мы также писали о том, что Зеленский сделал заявление в День победы над нацизмом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.