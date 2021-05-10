Нідерланди подають позов до Європейського суду з прав людини [ Редактировать ]
Нідерланди подають позов до Європейського суду з прав людини проти Росії через її причетність до збиття літака MH-17.
Про це повідомила пресслужба уряду країни. Скаргою влада Нідерландів підтримує індивідуальні позови родичів двохсот дев'яноста восьми (298) загиблих у катастрофі. До суду Королівство передасть усі наявні матеріали у справі.
Нагадаю, Боїнг малазійських авіаліній збито 17 липня 2014 у небі над окупованою Донеччиною. Міжнародна слідча група встановила, що стріляли з установки "Бук", яку було завезено з території Росії.
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Таким способом влада Нідерландів підтримає індивідуальні позови родичів 298 загиблих у катастрофі. До суду королівство передасть усі наявні матеріали у справі
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