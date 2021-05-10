Про це повідомила пресслужба уряду країни

Нідерланди подають позов до Європейського суду з прав людини проти Росії через її причетність до збиття літака MH-17.

Про це повідомила пресслужба уряду країни. Скаргою влада Нідерландів підтримує індивідуальні позови родичів двохсот дев'яноста восьми (298) загиблих у катастрофі. До суду Королівство передасть усі наявні матеріали у справі.

Нагадаю, Боїнг малазійських авіаліній збито 17 липня 2014 у небі над окупованою Донеччиною. Міжнародна слідча група встановила, що стріляли з установки "Бук", яку було завезено з території Росії.