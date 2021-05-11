В Китае произошел ужасающий инцидент, где в результате сильного урагана пострадали стеклянные пролеты на знаменитом "мосту страха" высотой 260 метров, расположенный в провинции Цзилинь на горе Пиян.

В момент обрушения стеклянного пола на мосту находился турист, который чудом спасся, вовремя ухватившись за перила, сообщает CNN.

На место происшествия бросились пожарные. Однако, как сообщает информационное агентство Синьхуа, его спас местный персонал до прибытия спасателей.

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На фото, опубликованных в социальных сетях, видно, как человек цепляется за край моста, окруженного дырами там, где раньше были стеклянные панели.

Как утверждают климатологи, сила ветра в пятницу 7 мая, когда произошел инцидент, достигала 150 километров в час. Конструкция моста не выдержала таких сильных нагрузок и стеклянные пролеты просто лопнули и рассыпались.

"Персонал живописной местности как можно скорее прибыл на место происшествия, привез аварийное оборудование и успешно спас туриста. Мужчина был доставлен в больницу, сейчас он находится в стабильном эмоциональном и физическом состоянии и был выписан из больницы", - говорится в сообщении информационного агентства.

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Сейчас живописный район горы Пиян был закрыт. Официальные лица приказали провести всестороннюю проверку безопасности всех достопримечательностей в этом районе, включая аварийный мост.

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