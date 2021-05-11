Вице-чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (15 побед, 9 из них - нокаутом) травмировался во время подготовки к бою на голых кулаках против ирландца российского происхождения Артема Лобова. Об этом 33-летний украинец сообщил в видео, которое выложил в соцсети.

Я в боксе уже 22 год и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Ну извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения.

Из-за травмы поединок на голых кулаках Беринчик-Лобов переносится на июль. Новая дата боя - 24 июля.

Артем Лобов - боец смешанных единоборств. Выступал в UFC, а также в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. За свою карьеру Лобов провел 29 боев, в которых одержал 13 побед.

Напомним, что в марте Денис Беринчик в третьем раунде победил чилийца Хосе Санчеса. и в пятый раз защитил титул чемпиона WBO International в легком весе.