Зонд NASA завершив вивчення астероїд Бенна [ Редактировать ]
Космічний зонд NASA OSIRIS-REx повертається додому. Безпілотний човен три роки досліджував наближений до Землі астероїд Бенн і має доправити зразки порід із цього космічного об'єкта.
Щоправда, станеться це лише за два роки. Саме стільки триватиме зворотня мандрівка.
Після цього в NASA обіцяють надати зібрані матеріали лабораторіям по всьому світу, але більшість - законсервують до появи нових технологій дослідження.
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Безпілотний човен три роки досліджував наближений до Землі астероїд Бенн і має доправити зразки порід із цього космічного об'єкта
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