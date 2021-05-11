Акції китайської компанії обвалилися через вірш у соцмережі [ Редактировать ]
Стародавній вірш обвалив акції китайської компанії з доставки їжі. Капіталізація гіганта "Мей-Туань" знизилася на 16 мільярдів доларів після того, як її власник Ван Сін невдало вирішив покритикувати конкурентів.
Розміщений ним у місцевій соцмережі вірш сприйняли як критику нинішньої влади. Акції миттєво почали дешевшати. Подібне сталося вихідними з криптовалютою "Доґі-коїн".
Ілон Макс у телевізійному шоу назвав її "розводкою". Електронні гроші подешевшали на 28 відсотків.
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