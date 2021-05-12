Совбез ООН собирает экстренное заседание [ Редактировать ]
В среду, 12 мая, Совет Безопасности ООН во второй раз за три дня проведет экстренные консультации по обсуждению текущей эскалации в Израиле и секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на источники в Совбезе ООН.
Отметим, что подобные заседания проводятся не редко. Однако проведение двух совещаний за три дня - редкость.
Для проведения закрытых консультаций необходимо согласие всех 15 государств-членов.
Заседание будет проведено по запросу миссий Китая, Норвегии и Туниса. Норвегия снова будет пытаться получить поддержку всех членов, чтобы выступить с совместным заявлением по вопросу продолжающегося насилия.
Миссия США была единственной, которая не поддержала заявление, представленное Норвегией в понедельник.
Ранее мы писали о том, что в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. СМИ сообщают о десятках выпущенных из сектора Газа ракет.
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