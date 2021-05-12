Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба, жертвами которой стали 9 человек. На момент нападения в школе находились 714 детей и около 70 сотрудников (из них 52 учителя). По состоянию на среду, 12 мая, количество пострадавших увеличилось до 23 человек. Все они находятся в больнице. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, пишет ТАСС.

На сейчас в лечебных учреждениях 23 человека - 20 детей и трое взрослых.

По ее словам, состояние госпитализированных стабильное.

Есть те, у кого состояние тяжелое, с ними проводится работа.

Увеличение числа пострадавших связано с обнаружением повреждений у школьников уже после того, как они ушли домой.

По словам чиновницы, восьмерых пострадавших при стрельбе планируют отправить на лечение в Москву. Это трое взрослых и пять детей.

Напомним, нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь. Позже появилось видео, снятое детьми, которые прятались от нападающего.

Также смотрите, как отреагировала мать стрелка на случившееся.

Кроме того, ученица 8Б класса, которая в момент террористического акта находилась в школе, рассказала детали того, что пережили дети. А мама одной из учениц 8А класса рассказала, что происходило в тот день.

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