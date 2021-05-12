Украинская гривна могла не появиться в 1996 году / Фото: provse.today

Денежная реформа 1996 года позволила заменить обесцененный карбованец в пользу гривны, что позволило остановить гиперинфляцию в Украине. Однако мало кто знает, что вместо привычной нам украинской валюты могли появиться другие деньги.

Об историческом решении поведал директор музея денег НБУ Денис Толочко, сообщает UBR.

24 года назад профильный комитет Верховной Рады принимал решение о выборе новой валюты на смену карбованцу. Комиссия долго искала оптимальный вариант.

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В то время планировалось оставить название "кабованец", но провести денежную реформу. Были даже предложения ввести валюту "украинский доллар", следуя примеру таких стран как Канада, Новая Зеландия, Австралия, Тайвань, Гонконг и ряда стран Африки.

Однако в итоге все предложения отбросили и решили назвать валюту гривной, следуя истории.

"В ХII веке гривна уже использовалась как платежное средство на территории Киевского, Новгородского и Черниговского княжествах", - объясняет Денис Толочко.

Гривной в древности назывался небольшой серебряный слиток (или брусок). Чтобы получить часть от целого слитка, его отрубали топором – по всей видимости, мелкие отрубленные кусочки стали впоследствии называть "рубль".

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В XVIII веке гривной стали называть монету номиналом в 10 копеек - часть российского серебряного рубля (гривенник).

"Первая бумажная гривна впервые была введена при правлении гетмана Павла Скоропадского в 1918 году. Именно такая традиция ее использования и стала решающей при выборе национальной валюты в 90-х", – отметил Толочко.

Напомним, что в момент появления гривны в 1996 году, ее оценивали к доллару в 1,8 грн. С тех пор страна прошла три девальвации, а курс доллара вплотную подбирается к 29 грн/долл.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Украина выплатила МВФ более $200 млн всего за месяц.