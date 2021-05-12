Українці бідніші, ніж декларує держава. Реальний прожитковий мінімум в Україні удвічі перевищує законодавчо встановлений. Пані міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила про це сьогодні на офіційному сайті. На її думку, базовий стандарт не виконує своєї функцію, адже до нього прив'язано понад 180 виплат, які ніяк не стосуються прожиткового мінімуму. І щойно мінімум офіційно підвищують, усі ці виплати автоматично перераховують.

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Міненерго виплатить шахтарям борги із заробітної плати за 2021 рік. Про це повідомляє пресслужба відомства. Міністерство енергетики домовилося з Міністерством фінансів виділити 836,5 мільйонів гривень на термінове погашення заборгованості. Надійти кошти до вуглевидобувних підприємств мають найближчими днями.

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В "Укроборонпром" затвердили антикризовий план для Харківського авіазаводу, - про це повідомив керівник державного концерну Юрій Гусєв. За його словами, наразі тривають активні переговори з українськими та іноземними компаніями для залучення інвестицій. З червня 2015 року Харківський авіаційний уже в стані банкрутства увійшов у концерн "Укроборонпром". Завод включили у список підприємств, які не підлягають приватизації. У період з 2012 до 2020 року ХАЗ узагалі не мав державних замовлень. Останній літак АН-74 підприємство випустило 2014 року.

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Антимонопольний комітет України тимчасово припинив фінансування будівництва аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ", - про це йдеться на офіційному сайті комітету. У повідомленні зазначається, що "Мінінфраструктури" надало держдопомогу у розмірі півтора мільярда гривень трьом підприємствам-забудовникам - два з яких не обирали за конкурентною процедурою. Про свої наміри Мінінфраструктури не попередило Антимонопольний комітет. Тож, держдопомога, - вважають в Антимонопольному комітеті, - незаконна. Будівництво злітно-посадкової смуги розпочалося у вересні минулого року.

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До переліку соціально значущих товарів додали пальне. Кабінет Міністрів зобов'язав декларувати підвищення роздрібних цін на бензин і дизель на понад 1%. Тепер про зростання цін АЗС попереджатимуть за 20 днів. Про це йдеться в постанові уряду. Декларуватимуть бензин марок А-92 й А-95, а також солярку. Минулого тижня мережі АЗС вкотре підняли ціни на бензини й дизпальне - в середньому на 1 гривню за літр.