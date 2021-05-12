Допомога на місцях: "Опозиційна платформа - За життя" відкриває громадські приймальні у прифронтовій зоні - Юрій Бойко [ Редактировать ]
На Донбасі черговий день без тиші. По українських позиціях ворог сьогодні бив уже тричі - із заборонених мінометів, гранатометів і протитанкових ракетних комплексів. Через постійні обстріли потерпають і мирні жителі. І це - на додачу до інших проблем, з якими вони стикаються щодня.
Про найбільші з них люди розказали народним депутатам, які побували сьогодні на прифронтових територіях.
Фронтовий Світлодарськ - місто на самій лінії зіткнення. Постріли та вибухи тут лунають майже щодня.
В основном вечером в отдалении слышим. Майорск слышим и Зайцево постоянно.
З війною по сусідству та купою невирішених соціальних проблем - так тут живуть люди. Аби їм допомогти, у Світлодарську відкрили депутатську приймальню. У відвідувачів - звернення різні.
Я переболела тяжело ковидом, я не поднималась три недели и все это за свой счет, за нашу нищенскую пенсию.
Такі приймальні опозиціонери хочуть відкрити чи не в усіх прифронтових селах і містечках Донеччини та Луганщини.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Очень многие наши депутаты родом из Луганської и Донецкой области и важно показать людям, что мы с ними, что мы их выслушиваем, что мы им помогаем. Всем живется тяжело - но этим людям особенно тяжело.
Після цього депутати відвідали один із найбільших пунктів пропуску під Горлівкою - "Майорське". Від минулого року КПВВ не працює. І це величезна проблема для людей.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
На все 492 км линии разграничения осталось только 2 КПВВ. Наша задача - заставить Минскую группу не обмениваться простыми заявлениями, а сделать так, чтобы пункт прохода - и здесь, и в том же Золотом - чтобы людям дали возможность прохода. Потому что если прохода нет, людям приходится пробираться за сотни километров.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодня жизнь людей и на неподконтрольной территории - и тут которые живут, переселенцев - парализована. У многих там осталось жилье, у многих там остались родственники.
Також депутати привітали ветеранів Другої світової, та віддали шану пам'яті загиблим воїнам та жертвам нацизму.
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