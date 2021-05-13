Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" добавила на чек QR-код, чтобы каждый клиент мог убедиться в том, что компания работает честно и выплачивает налоги в полном объеме. Об этом в facebook сообщил топ-менеджер "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Напомним, последние недели "БРСМ-Нафта" подвергается черной пиар-кампании в СМИ и социальных медиа. Как сообщают в компании, цель атаки - вынудить сеть повысить цены на топливо.

"Поскольку оппоненты закидывают "БРСМ-Нафте" якобы выпуск "левых" чеков, мы решительно и публично опровергаем эти обвинения. Чтобы доказать всем, что наша сеть работает честно и добросовестно платит налоги, с сегодняшнего для мы начали выдавать чеки с QR-кодом", - написал Александр Мельничук.

Такие чеки выдаются на всех автозаправочных комплексах "БРСМ-Нафты" каждому клиенту после любой транзакции. Отсканировав код, можно проверить, есть ли чек в базе Государственной налоговой службы. "У нас нет ни одного "левого" чека, в чем нас обвиняют некоторые недобросовестные лица - псевдо-эксперты Сергей и Артем Куюны", - написал Мельничук.

Он призвал главу налогового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, руководителей фискальной и налоговой служб Вадима Мельника и Алексея Любченко не поддаваться провокациям псевдо-экспертов и не ретранслировать неправдивую информацию. "Это вредит вашей персональной репутации, а также репутации социально ответственного бизнеса", - добавил Мельничук.

Как ранее сообщалось, "БРСМ-Нафта" инициирует общенациональную проверку качества топлива крупнейших сетей АЗС. В компании высказали готовность оплатить анализ при условии, что его проведут независимые автоэксперты и лаборатории. Посредством объективного и непредвзятого исследования "БРСМ-Нафта" намерена доказать, что ее топливо отвечает всем стандартам и требованиям Евро 5.