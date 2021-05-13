Под Парижем вспыхнул химзавод [ Редактировать ]
На химическом предприятии в коммуне Безон (возле Парижа) произошел пожар. Власти опасаются возможного загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает France Bleu.
Завод компании Protec Industrie, где произошло возгорание, специализируется на обработке металлов и имеет европейскую классификацию Seveso.
"Существует риск загрязнения почвы и воды в реке", - заявил заместитель мэра коммуны Николя Барнье.
В городе проходит эвакуация людей, которые живут возле завода.
Читайте также, в Черновцах произошел пожар на территории завода "Розма", на место происшествия уже выехала бригада Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели получили информацию о пожаре на заводе "Розма". Пожарные уже отправились на место происшествия.
Кроме того, в Днепропетровской области в жилом доме произошло возгорание, в результате которого погибли несколько человек. Во время проведения работ по ликвидации пожара, спасатели обнаружили бездыханные тела погибших мужчины и женщины.
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