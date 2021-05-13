Арешт або застава. Нардепу від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку в Печерському суді столиці саме в цю годину обирають запобіжний захід. У взятті на поруки народними депутатами Медведчуку суд відмовив. І саме зараз судді вже в нарадчій кімнаті.

Нагадаю, Медведчука звинувачують у державній зраді. Сам народний депутат усі звинувачення відкидає. Державне обвинувачення просить заарештувати його до 10 липня та визначити заставу в розмірі 300 мільйонів гривень.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя"

Перед этим власти сделали все, чтобы я не смог заплатить эти деньги, потому что вы знаете что ко мне и к моей жене применены незаконно санкции по решению совета национальной безопасности и обороны и заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета с которых могли бы поступить деньги, чтобы обеспечить залог. Да есть такие деньги, они задекларированы у нас, у нашей семьи, но к сожалению воспользоваться ими я не смог, у меня достаточно друзей, для того, чтобы поддержали меня в этой ситуации, если это будет необходимо.

Наразі засідання Печерського районного суду Києва триває. Про його результати ви дізнаєтесь у "Подробицях", о 20-00.