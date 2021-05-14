Сьогодні Україна вперше відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої Світової війни. Пам'ятну дату в цьому році запровадила Верховна Рада. Вже понад двом з половиною тисячам українців Ізраїль присвоїв звання Праведника народів світу - за порятунок євреїв від Голокосту. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю цих звань, більше - тільки у Польщі, Нідерландах та Франції.

І досі тисячі рятівників залишаються невизнаними й невідомими. Тож до пам'ятної дати Національний музей історії України спільно з Українським інститутом національної пам'яті презентує відео 26 історій порятунку з усіх регіонів України, зроблених на основі документальних фото.