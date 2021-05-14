На Дніпропетровщині затримали банду торговців зброєю [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині затримали банду торговців зброєю із зони ООС. Члени угруповання - здебільшого мешканці регіону. Торгували гранатами, тротилом, пістолетами й автоматами. Вдома у зловмисників та в їхніх автівках, окрім боєприпасів, вилучили майже півмільйона гривень та 8 тисяч доларів.
Двох з порушників вже затримали. Їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
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