Правительство России поручило Министерству энергетики подготовить документы об установлении временного запрета на экспорт отдельных видов нефтепродуктов. Об этом сообщает "Коммерсант".

Правительство собирается включить бензин в перечень товаров, которые "существенно важны для внутреннего рынка и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта".

В случае необходимости Россия сможет оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами Евразийского экономического союза.

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Эксперты рынка объясняют, что данная мера не связана с политикой. Российские власти опасаются возникновения дефицита на рынке топлива во время майских праздников (1-10 мая), когда спрос на топливо внутри страны повысится, а биржевые торги топливом в связи с выходными днями проводиться не будут.

Из-за ажиотажа и дефицита топлива у трейдеров может произойти скачок цен на АЗС. Запрет на экспорт поможет "остудить" цены.

Сейчас крупнейшими экспортерами бензина из России являются "Сургутнефтегаз" и "Лукойл".

Напомним, что в Украине снова дорожает бензин, несмотря на падение мировых цен на нефть.