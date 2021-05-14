Україна продовжує інформувати уряд США про компанії, залучені до будівництва Північного потоку-2. Вже цього місяця конгрес США отримає доповідь. Про це розповіла у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова. Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що проєкт Nord Stream 2 суперечить принципам енергобезпеки ЄС та шкодить країнам Європи. Огляд економічних новин - далі представить Кирило Воронко.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про держрегулювання цін на бензин і дизельне пальне. Уряд встановив граничну маржу АЗС при продажу бензину і дизпалива. Згідно з документом, встановлені рівні торговельної надбавки, включно з ПДВ, до середньої ціни дизельного палива не перевищуватиме семи гривень за літр, а бензину п'яти гривень.

"Нафтогаз України" зобов'язали надавати розрахунки Міністерству економіки - кожного місяця, не пізніше третього числа. А середні ціни на бензин і дизельне пальне публікуватимуть до 5 числа кожного місяця. Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизеля від необґрунтованого підвищення цін, враховуючи нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів із Білорусі та РФ.

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Київрада звернулася до Кабміну щодо погашення мільярдної заборгованості за пільгові перевезення пасажирів із інших міст. Столична влада у зверненні наголосила, що держава має фінансувати пільги, які встановлює. Також депутати додали, що до 2016 року компенсаційні виплати йшли з Держбюджету, утім у 2016 році до Бюджетного кодексу України були внесені зміни, і держава відмовилася фінансувати пільговий проїзд.

Напередодні Київський метрополітен і "Київпастранс" просили місцеву владу майже втричі підвищити вартість проїзду. вимагали новий тариф. У метро - 21 гривню за поїздку, а у наземному транспорті 25 гривень.

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Київ будуть забудовувати без Генплану. Щонайменше найближчі три роки. Дія чинного Генплану завершилася торік. А новий розробляють вже 13 років. Депутати Київської міської ради ухвалили рішення про розробку 219 Детальних планів території, які передбачають комерційну забудову в мікрорайонах міста. Утім закон "Про регулювання містобудівної діяльності" вимагає, щоб Детальні плани територій уточнювали положення Генерального плану.

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Міст Метро, який відкрили у 1965 році, вперше масштабно відремонтують. Про це повідомили на сайті КМДА. Аркові конструкції посилять пучками попередньо напруженої арматури, а усі залізобетонні елементи мосту захистять антикорозійними сумішами.

Також розширять тротуари для велодоріжок та облаштують їх декоративною підсвіткою. На оновлення споруди кредит - у розмірі шістдесяти мільйонів євро - надав Європейський банк реконструкції та розвитку.