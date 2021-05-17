В отличии от готовности депутатов поддержать отставку министров инфраструктуры и экономики Владислава Криклия и Игоря Петрушка соответсвенно, достаточного количества голосов за увольнения министра здравоохранения Максима Степанова в Раде нет.



По словам нардепа от СН Юлии Гришиной "ситуация неоднозначная".



"Я лично еще думаю", - написала она в своем телеграмм-канале.



Также, министра публично поддержал нардеп СН Максим Бужанский, назвав Степанова "одним из лучших министров".



"Процесс (вакцинации. - Авт.) потихоньку налаживается, и, насколько мне известно, врачи за Степанова горой. Вакцина едет, дождались, так зачем и с чего нам менять министра?" - отметил депутат.



Нардеп СН Александр Качура тоже заявил, что увольнение главы Минздрава сегодня не ко времени.



"Потому что коня на переправе не меняют. Сейчас идет вакцинация против COVID-19. Вместо Степанова нужно предложить равнозначную кандидатуру. А сорвать вакцинацию – неправильно", – подчеркнул он.



По словам Александра Дубинского, реально решать судьбу Степанова будет Верховная Раде, а не премьер. При этом нардеп вполне допускает, что голосов уволить министра здравоохранения может не хватить.



Напомним, что представление на увольнение Степанова внес премьер- министр Денис Шмыгаль. Информация о том, что об этом якобы "просил президент" - противоречива, потому что сам Степанов по итогам встречи с Зеленским был в эфире "Украина 24". И в студии он заявил о том, что никаких заявлений об отставке не писал.



Тем временем в соцсетях медики инициировали флешмоб в поддержку министра здравоохранения и запустили хештег #підтримуюСтепанова. К нему уже присоединились известные украинские врачи и профильные ассоциации.