Замість звичного тримання за руки під час оголошення переможниці, фіналістки тримали соціальну дистанцію

Краса по-американськи. У Маямі завершився конкурс "міс Усесвіт". Корону здобула програмістка з Мексики Андреа Меса. До слова, замість звичного тримання за руки під час оголошення переможниці, фіналістки тримали соціальну дистанцію.

Корону мексиканці вручила "Міс Усесвіт-2019" з Південної Африки, оскільки торік - через пандемію - конкурс не проводили.

А представниця М'янми використала цьогорічне змагання, щоб публічно закликати світ підтримати її країну, де стався воєнний переворот.