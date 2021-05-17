"Міс Усесвіт" стала програмістка з Мексики [ Редактировать ]
Краса по-американськи. У Маямі завершився конкурс "міс Усесвіт". Корону здобула програмістка з Мексики Андреа Меса. До слова, замість звичного тримання за руки під час оголошення переможниці, фіналістки тримали соціальну дистанцію.
Корону мексиканці вручила "Міс Усесвіт-2019" з Південної Африки, оскільки торік - через пандемію - конкурс не проводили.
А представниця М'янми використала цьогорічне змагання, щоб публічно закликати світ підтримати її країну, де стався воєнний переворот.
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