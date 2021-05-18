В Україні знизились показники захворюваності на коронавірус [ Редактировать ]
Показники захворюваності на коронавірус в Україні знижуються. За минулу добу 2136 нових інфікувань. Одужало втричі більше. Померло 109 хворих.
Найбільше підтверджених випадків у Донецькій, Рівненській, Сумській, Дніпропетровській та Одеській областях. Однією дозою протиковідної вакцини щепили 940 тисяч людей, двома 18 тисяч.
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