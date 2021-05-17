Назначение министра экономики - первого вице-премьер-министра: в СМИ назвали кандидатуру [ Редактировать ]
В понедельник, 17 мая, в СМИ появилась информация о том, что глава Налоговой службы Украины Алексей Любченко может стать министром экономики - первым вице-премьер-министром. Раньше в Кабмине Дениса Шмыгаля таких назначений не было. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Ростислав Тистык.
"Важно отметить: Любченко предлагают назначить на позицию министра экономики – первого вице-премьер-министра, чего раньше не было в правительстве Шмыгаля", - сказал народный избранник.
Ранее сообщалось, что Рада получила представление об отставке Степанова.
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