В Карпатах температурные столбики опустились до 0 градусов, бушует ветер, а на горе Поп Иван Черногорский идет снег. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Отметим, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что 17 мая в Украине днем ожидаются грозы, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").

Также в Киевской городской государственной администрации предупредили, что по следующий вторник в Киеве будут дожди. Более того, киевлян предупреждают и о залповых грозовых дождях.

Погода в Украине ухудшилась с 17 мая.

Ранее мы писали о том, что в Сахаре выпал снег. Впервые за последние 40 лет температура воздуха в пустыне упала до -2 градусов.

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