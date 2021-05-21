Шпиталізували близько двох тисяч хворих

Майже п'ять тисяч нових заражень Ковідом виявлено в Україні за минулу добу. Одужало 13 тисяч людей. Шпиталізували близько двох тисяч хворих. Померли 202 пацієнти.

Найбільше підтверджених випадків коронавірусу у столиці, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.