В Україні за добу COVID-19 забрав 202 життя [ Редактировать ]
Майже п'ять тисяч нових заражень Ковідом виявлено в Україні за минулу добу. Одужало 13 тисяч людей. Шпиталізували близько двох тисяч хворих. Померли 202 пацієнти.
Найбільше підтверджених випадків коронавірусу у столиці, а також у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях.
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Сертифікат буде і паперовим, і електронним, його додадуть у застосунок "Дія". Також у ЄС ведуть перемови про взаємне визнання вакцинальних документів
У посвідці про імунізацію має бути відмітка про два щеплення вакциною, схваленою в ЄС чи ВООЗ. А це препарати від компаній "Пфайзер/Біонтек", "Модерна", "Астразенека", "Джонсон і Джонсон"та "Сінофарм"