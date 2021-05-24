Газа в руїнах і майже вся технічна верхівка Хамасу вибита

Уникнути великої кількості жертв Ізраїлю вдалося завдяки системі протиракетної оборони "Залізний купол". Наші журналісти на власні очі побачили зброю, про яку сьогодні говорить увесь світ.

На вулицях Тель-Авіва нічого не нагадує про те, що буквально кілька днів тому була війна. Гуляють люди, працюють кафе і ресторани. 12-денний конфлікт завершився, перемир'я наразі дотримуються обидві сторони. І кожна - заявляяє про свою перемогу.

Беньямін Нетаньягу, Прем'єр-міністр Ізраїлю:

Коли ми починали операцію, я визначив її головну мету - завдати серйозного удару по терористах і відновити спокій, Саме це ми й зробили.

Ісмаїл Ханія, керівник руху ХАМАС:

Це - стратегічна перемога. Вважаємо, що цей бій - стрибок в історії конфлікту з нашим ворогом.

Та якщо пригледітися пильніше: то Газа в руїнах і майже вся технічна верхівка Хамасу вибита. Знищені сотні пускових установок, склади і заводи з виробництва зброї, а головне - зруйнована підземна інфраструктура.

Віктор Верцнер, військовий експерт:

Сейчас уничтожено около 100 километров подземных ходов, а это стратегическое имущество этой организации.

На жаль, і в Газі багато жертв, серед них - діти. Уникнути цього було майже неможливо. Анклав - найбільш густонаселена територія планети. Ізраїлю цей конфлікт теж обійшовся дорого.

Близько 4 тисяч ракет за 12 днів. Пошкоджено 800 будівель, вбито 12 людей. Страшно уявити, що було б, якби не справжня сенсація цієї компанії - "Залізний купол".

Знімальній групі телеканалу "ІНТЕР" дозволили зняти позицію однієї з батарей на бойовому чергуванні.

Анна Уколова, представниця армії оборони Ізраїлю:

Эта система перехватила около 90 процентов ракет, которые несли в себе угрозу для гражданских объектов и, в принципе, это то, что очень сильно спасло жизни жителей Израиля.

Якщо ракета загрожує населеному пункту, система дає команду на перехоплення. По кожній ракеті запускають два перехоплювачі, аби гарантовано її вразити.

Однією з головних особливостей системи є її унікальна швидкість реагування, або швидкодія. Уявіть, ракета терористів із сектора Гази долітає до Ашкелона за 20 секунд, а до Сдерота ще швидше. За цей час система встигає виявити запуск ворожої ракети, розрахувати її траєкторію, дати команду на перехоплення і зрештою, перехопити.

Хамас зазнав важких втрат. Але проблема з анклавом не вирішена, бойовики відновлюватимуть свої арсенали. В Ізраїлі ніхто й не сумнівається, що наступна ескалація - це лише питання часу.