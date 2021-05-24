В Демократической Республике Конго пришлось эвакуировать украинских миротворцев ООН из-за извержения вулкана Ньирагонго. Об этом сообщила пресс-служба 18 отдельного вертолетного отряда ДР Конго.

22 мая, около 19 часов в городе Гома, что в Демократической Республике Конго началось извержение вулкана Ньирагонго. Командованием отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации утвержденным высшим руководством ВСУ.

Как сказано в сообщении, "в настоящее время военнослужащие в полном составе вернулись в базовый лагерь, находятся в дежурном режиме и ожидают указаний на случай повторной эвакуации".

Ранее сообщалось, что в Японии проснулся один из самых опасных вулканов - Сакурадзима. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенному рядом крупному городу Кагосима.

Жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу предупредили быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.

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